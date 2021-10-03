نواب "التنسيقية" يحصدون 10 مقاعد في انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، نجاحها في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ10، تمثلت في 6 مقاعد أمانة سر، و4 مقاعد في منصب وكيل لجنة، ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

وأضاف بيان صادر عن التنسيقية، أن النواب الناجحين هم: (أميرة صابر في الفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر).

كما فاز على مقعد وكالة اللجان كلا من النائب نادر مصطفى، في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب أحمد فتحي بمنصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد عبدالعزيز، بمنصب وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارثا محروس بمنصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.