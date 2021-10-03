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"الإدارة المحلية" الأكثر عددًا.. ننشر تمثيل أعضاء "النواب" في اللجان النوعية

12:13 م الأحد 03 أكتوبر 2021
"الإدارة المحلية" الأكثر عددًا.. ننشر تمثيل أعضاء "النواب" في اللجان النوعية

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

كشفت كشوف عضوية اللجان النوعية بالبرلمان عن أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مقدمة اللجان الأكثر عددًا من حيث عدد الأعضاء المنضمين إليها، بواقع 46 عضوًا، بينما جاءت في ذيل القائمة لجنتا الشؤون الدينية والمشروعات الصغيرة، بواقع 8 أعضاء لكل منهما.

وجاء توزيع النواب على اللجان النوعية على النحو التالي:

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية- 35 عضوًا.

2- لجنة الخطة والموازنة- 25 عضوًا.

3- لجنة الشؤون الاقتصادية- 17 عضوًا.

4- لجنة العلاقات الخارجية 25 عضوًا.

5- لجنة التعليم والبحث العلمي 24 عضوًا.

6- لجنة الشؤون الدينية والأوقاف- 8 أعضاء.

7- لجنة الشؤون العربية 17 عضوًا.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى- 17 عضوًا.

9- لجنة القوى العاملة- 12 عضوًا.

10- لجنة الدفاع والأمن القومي- 41 عضوًا.

11- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير- 46 عضوًا.

12- لجنة النقل والمواصلات- 24 عضوًا.

13- لجنة حقوق الإنسان- 16 عضوًا.

14- لجنة الشباب والرياضة- 20 عضوًا.

15- لجنة الصناعة- 22 عضوًا.

16- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة- 8 أعضاء.

17- لجنة الطاقة والبيئة- 48 عضوًا.

18- لجنة الإدارة المحلية- 49 عضوًا.

19- لجنة الشؤون الصحية- 37 عضوًا.

20- لجنة الثقافة والإعلام والآثار- 15 عضوًا.

21- لجنة السياحة والطيران المدني- 13 عضوًا.

22- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- 9 أعضاء.

23- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية- 32 عضوًا.

24- لجنة الشؤون الإفريقية- 9 أعضاء.

25- لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة- 20 عضوًا.

مجلس النواب البرلمان الإدارة المحلية بمجلس النواب

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