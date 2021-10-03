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سحب منخفضة ممطرة.. ننشر خريطة الأمطار المتوقعة اليوم الأحد

11:24 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
سحب منخفضة ممطرة.. ننشر خريطة الأمطار المتوقعة اليوم الأحد

الأمطار - ارشيفية

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية وتحديدا السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد: من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد حتى الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر الجاري، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 20 مئوية، بينما تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية.

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الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأقمار الصناعية

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