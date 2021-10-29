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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على السواحل الغربية تصل القاهرة في ساعة متأخرة من الليل

08:27 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على السواحل الغربية تصل القاهرة في ساعة متأخرة من الليل

هيئة الأرصاد الجوية

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وأضاف الهيئة أنه من المتوقع أن تتقدم إلى الداخل لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا، كما أنه من المتوقع أن تؤثر على القاهرة بأمطار خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل.

وكانت الهيئة قالت إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب الرعدية على محافظتي الإسكندرية والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار.

وأضافت الهيئة، أنه بدأت تظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، التي تتطور مع تقدم الوقت ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكانت الهيئة حذرت من سقوط أمطار رعدية بداية من الغد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تتفاوت شدتها.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأمطار

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