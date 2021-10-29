مدبولي لصحيفة فرنسية: العاصمة الجديدة 7 أضعاف مساحة باريس.. وتفتتح العام المقبل

(أ ش أ):

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن رفع حالة الطوارئ يعكس بجلاء حالة الاستقرار التي باتت تشهدها البلاد ونجاح الحرب على الإرهاب لا سيما في سيناء، مذكرًا بأن مصر لم تشهد أي عمل إرهابي منذ عامين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي - في حوار أجراه مع صحيفة (ليزيكو) الفرنسية على هامش زيارته الأخيرة لفرنسا، ونشر في عددها الصادر، اليوم الجمعة - أن إنهاء حالة الطوارئ يعد إشارة طيبة ترسلها مصر إلى العالم بأن الإجراءات الاستثنائية وراءنا وسنعود إلى الحياة الطبيعية.

وحول التطورات في السودان، أكد مدبولي أن السودان ليس مجرد بلد جوار بل صديق لديه مع مصر روابط تاريخية، مشيرًا إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين، لافتًا إلى أن ما يهم مصر هو تحقيق الاستقرار والتوافق في السودان لضمان ازدهار ورفاه أبنائه، وحصوله على السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، أشار رئيس الوزراء إلى كونها عملية طويلة الأمد، حيث بدأت المفاوضات بشأنها في 2011، مشددًا على إقرار مصر بحق كافة الدول في تنمية بنيتها التحتية، ولكن دون الإضرار بحقوق ومصالح دول الجوار، لا سيما وأن النيل يعد نهرًا دوليًا والمصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لقرابة مئة مليون مصري، مما يستوجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتنظيم عملية ملء السد وتشغيله.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، قال رئيس الوزراء إن مصر بفضل الإصلاحات التي بدأتها في عام 2016 تعد من البلدان النادرة في العالم التي أفلتت من الركود في أوقات جائحة (كوفيد-19)، حيث سجلت معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، و3.3% خلال 2020-2021، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول به إلى 5.4% خلال 2021-22، ثم إلى 7% خلال الأعوام الثلاثة التالية.

ولفت إلى أن الإصلاحات أتاحت أيضًا خفض الدين العام من 108% من إجمالي الناتج القومي في 2016 إلى 91% في 2020، مع توقع استمراره في التراجع، منوهًا بأن العجز العام خلال 2021 وبالرغم من جائحة (كوفيد-19) لن يتجاوز 6.7% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن هناك حرصًا على الحفاظ على مكتسبات الإصلاحات وهو ما يعني تحقيق في آن واحد الإنعاش الاقتصادي والصرامة في المالية العامة، موضحًا أن الحرص على تحقيق هذا التوزان ظهر خلال أزمة (كوفيد-19)، حيث تم تجنب الإغلاق التام للوفاء بمتطلبات الصحة العامة والنمو، فيما هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى له مسجلاً 7.3%.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بأن النمو والتوظيف هما مسأله حياة أو موت في بلد تعداد سكانه يزيد سنويا بواقع 1.6 مليون نسمة.

وردًا على سؤال حول جهود تطوير البنية التحتية، أكد مدبولي أن الدولة تتبنى خطة طموحة لتحسين حياة أكثر من مئة مليون مصري تشمل إمدادات المياه والطرق والمراكز الصحية والموانئ و محطات الغاز والمدارس والمطارات.

وتابع: "لدينا خبرة جيدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاع الطاقة المتجدد مزدهر مع إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 1800 ميجاوات"، مشيرًا أيضًا إلى أنه يتم حاليًا بناء 25 مدينة جديدة ذكية وخضراء بما فيما ذلك العاصمة الجديدة التي تبلغ مساحتها 7 أضعاف مساحة باريس وسيتم افتتاحها العام المقبل.