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"حماة وطن": اختيار الأمين العام للحزب عضوًا بالهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية

06:31 م الخميس 28 أكتوبر 2021
"حماة وطن": اختيار الأمين العام للحزب عضوًا بالهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية

اللواء طارق نصير

(مصراوي):

هنأت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الأمين العام للحزب اللواء طارق نصير، لاختياره عضوًا بالهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية.

وأعلنت الهيئة البرلمانية للحزب، اختيار البرلمان العربي اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، عضوًا في الهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن اختيار اللواء طارق نصير صادف أهل الكفاءة، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في موقعه الجديد.

طارق نصير الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن حزب حماة الوطن مجلس الوحدة الاقتصادية

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