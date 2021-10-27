في هذا الموعد.. الأزهر يحظر دخول المواطنين والعاملين للمقرات التابعة له دون الحصول على لقاح كورونا - مستند

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، قرارات متعلقة بتنظيم دخول العاملين والمواطنين المقرات التابعة للمشيخة، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٠ لسنة ۲۰۲۱.

وجاءت قرارات وكيل الأزهر على النحو التالي:

أولا: يحظر دخول العاملين بكافة قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية إلى مقار عملهم الا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتقديم الشهادة الدالة على ذلك والمعتمدة من وزارة الصحة، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCP ولم يمض على إجراءه أكثر من ثلاث أيام، بدءا من ١٥ نوفمبر المقبل.

ثانيا: يحظر دخول المواطنين إلى مقار قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجراءه أكثر من ثلاثة أيام، بدءا من أول ديسمبر المقبل.