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وزير الري: أفريقيا تمتلك موارد طبيعية ولكنها تحتاج لتوفير بنية تحتية قوية

04:23 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
وزير الري: أفريقيا تمتلك موارد طبيعية ولكنها تحتاج لتوفير بنية تحتية قوية

الدكتور محمد عبدالعاطي

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن أفريقيا تمتلك موارد طبيعية هائلة، ولكنها تحتاج لتوفير بنية تحتية قوية، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في مواجهة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الموارد المائية والري منتدى الاستثمار في مجال المياه، اليوم الأربعاء، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وأشار عبدالعاطي إلى مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، مؤكدًا أهمية هذا المشروع وضرورة توفير التمويل اللازم له باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة به، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، وبما يحقق رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".

وأكد وزير الري أن مصر بدأت بالفعل في تأهيل المجرى الملاحي داخل مصر بتمويل محلي، بالإضافة للربط بين مصر والسودان بشبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الكهرباء، والتي من المخطط مدها لاحقا إلى دولة جنوب السودان، إلا أن مشروع ضخم مثل هذا يتطلب دعم الجهات المانحة لتنفيذه.

يشار إلى أنه تم خلال المنتدى عرض رؤية وخطة الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة وبخاصة التمويل المستدام في البنية التحتية بمجال المياه في مصر وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية وتنميتها، بالإضافة لمناقشة موضوعات عديدة منها الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، وعرض خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي، وخطة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والتحالف الأفريقي الأوروبي بشأن الاستثمار وفرص العمل المستدامة، مع التأكيد على وضع قطاع المياه على رأس الأولويات.​

محمد عبدالعاطي وزير الري بنية تحتية الاتحاد الأوروبي

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