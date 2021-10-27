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بدء تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول الأهرامات

02:18 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
بدء تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول الأهرامات

بدء تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول الأ

كتب- مصراوي:

بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم في تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول منطقة آثار أهرامات الجيزة، لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثري الخاص بها.

وقال أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة، أن هذه الماكينات تشكل جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية والتي تقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس، كما أنها تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة والخروج منها لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدي لاحكام الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة.

جدير بالذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي تم بدء تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني الجديدة لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير.

وزارة السياحة والآثار ماكينات الدفع الإلكتروني تذاكر دخول الأهرامات الأهرامات

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