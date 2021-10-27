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الرئاسة: تعيين الفريق محمد فريد مستشارا لرئيس الجمهورية لـ"حياة كريمة"

02:06 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
الرئاسة: تعيين الفريق محمد فريد مستشارا لرئيس الجمهورية لـ"حياة كريمة"

الفريق محمد فريد

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي، مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا اليوم الأربعاء، بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.​

الفريق محمد فريد حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسام راضي

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