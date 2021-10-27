الرئاسة: تعيين الفريق محمد فريد مستشارا لرئيس الجمهورية لـ"حياة كريمة"

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي، مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا اليوم الأربعاء، بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.​