اختفاء أرصدة عملاء مكتب بريد في المحلة.. واتهام موظف بالاستيلاء عليها

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية المعتمدية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، تجمع عدد من أهالي القرية أمام مكتب البريد الخاص بالقرية، فور علمهم بقيام موظف باختلاس مبلغ مالي من حساباتهم.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بعدم وجود رصيد في حساباتهم دون أن يقوموا بأي عملية سحب، وجرى تحرير محاضر بالواقعة.

جرى انتداب لجنة من قبل هيئة البريد المصري، للفحص والمراجعة والوقوف على الملابسات، وكيفية حدوثها، وتحديد قيمة المبالغ المسروقة، وتم رصد اختفاء مليون و400 ألف حتى الآن وما يزال عمل اللجنة مستمرًا في رصد كافة العمليات المالية داخل المكتب خلال الفترة الأخيرة.

أمرت نيابة مركز المحلة بحبس الموظف المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من عمل اللجنة ورصد كافة العمليات المالية التي تمت بالمكتب.