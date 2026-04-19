موعد ورابط التقديم على 1864 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

كتب : محمد أبو بكر

02:11 م 19/04/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم لشغل عدد 1864 وظيفة تشمل إمامًا وخطيبًا ومدرسًا لصالح وزارة الأوقاف، وذلك للعمل بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح "التنظيم والإدارة"، بحسب بيان له، الأحد، أن التقديم يبدأ خلال الفترة من 4 إلى 18 مايو المقبل، ويتم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط الرسمي، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة التوظيف الحكومي.

وأشار الإعلان إلى أن الوظائف المطروحة تتضمن جميع الشروط والتخصصات المطلوبة، إلى جانب الضوابط المنظمة لعملية التقديم، مؤكدًا أن التسجيل يتم باستخدام الرقم القومي فقط دون الحاجة إلى رفع أي مستندات في هذه المرحلة.

وأضاف الجهاز أنه سيتم لاحقًا طلب المستندات من المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك أثناء حضورهم لأداء الامتحانات الإلكترونية المقررة ضمن إجراءات المسابقة.

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جميع الراغبين في التقديم إلى متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى بوابة الوظائف الحكومية، من هنا، للحصول على أي تحديثات أو تعليمات خاصة بالمسابقة أولًا بأول. اضغط هنا

بوابة الوظائف الحكومية وظائف وزارة الأوقاف التنظيم والإدارة

