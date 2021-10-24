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خريفي معتدل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

11:35 م الأحد 24 أكتوبر 2021
خريفي معتدل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

الأرصاد

(مصراوي):


قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن يكون طقس الاثنين، مستقرًا على كافة الأنحاء ليسود طقس خريفي معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه من المنتظر أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

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