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قرار جمهوري بتعيين 359 معاونًا جديدًا في النيابة الإدارية

10:49 م الأحد 24 أكتوبر 2021
قرار جمهوري بتعيين 359 معاونًا جديدًا في النيابة الإدارية

النيابة الادارية

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 497 لسنة 2021، بشأن تعيين 359 معاونًا في النيابة الإدارية.

ونص القرار على أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958، بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المعنقدة 18 أغسطس 2021، ونباء على ما عرض على وزير العدل، تقرر تعيين الآتي أسمائهم معاونين في النيابة الإدارية:​

النيابة الإدارية السيسي تعيين معاونين في النيابة الإدارية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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