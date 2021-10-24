"أزمة الجفاف وسد النهضة".. 14 رسالة من السيسي في أسبوع القاهرة للمياه
كتب- يوسف عفيفي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة مسجلة له، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، اليوم الأحد، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية – الفرص والتحديات".
ويرصد "مصراوي" كلمة الرئيس السيسي على النحو التالي:
1- "نتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا بشأن سد النهضة".
2- "مصر من أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول".
3- "أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم".
4- "مصر انخرطت بصورة بناءة في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018 - 2028".
5- "مصر ترحب بوضع أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022".
6- "مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأن دفع جهود التنمية يُعد شرطًا أساسيًا لتعزيز السلم والأمن الدوليين".
7- "تبنينا الرؤية الشاملة مصر 2030 في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة".
8- "مصر وضعت خطة استراتيجية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار":
- تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية
- تنمية موارد مائية جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية اتجاهاً وطنياً متنامياً لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر.
- ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعاً قومياً لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة.
- تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية.
9- "نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترًا مكعبًا سنويًا".
10- "مصر هي أكثر الدول جفافًا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول".
11- "أدعوكم إلى الموضوعية والشفافية في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه".
12- "أدعوكم إلى إطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه".
13- "مصر لن تدخر جهدًا في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف".
14- "مصر لن تدخر جهدًا لتأمين حصولها على الاهتمام اللازم الذي يتسق مع قيمة المياه التي لا تقدر بثمن".
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