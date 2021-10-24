الهيئة الهندسية تنظم مسابقة لاختيار اسم وجملة دعائية وتصميم شعار للعاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسابقة يشارك بها كافة أبناء الشعب المصري للاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم لمدينة العاصمة الإدارية وصياغة جملة دعائية بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

كما تهدف لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات، على أن يتم المشاركة في هذه المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني فقط اضغط هنا.

ويكون آخر موعد لاستقبال الأعمال عبر الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر القادم، وسيتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال من خلال لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء.