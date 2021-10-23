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"حوله أكثر من 100 طبيب".. وفاة استشاري قلب خلال فعاليات مؤتمر طبي لأمراض القلب

09:59 م السبت 23 أكتوبر 2021
"حوله أكثر من 100 طبيب".. وفاة استشاري قلب خلال فعاليات مؤتمر طبي لأمراض القلب

الطبيب جمال شعبان

(مصراوي):

علق الطبيب جمال شعبان، المتخصص في أمراض القلب، على وفاة أحد أطباء القلب، بسبب توقف عضلة القلب أثناء حضوره أحد المؤتمرات الطبية المتخصصة في أمراض القلب.

وقال شعبان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، طبيب القلب، مات إمبارح، بسبب القلب وبسكتة قلبية، وتوقف مفاجيء للقلب، داخل مؤتمر القلب، وحوله أكثر من 100 طبيب قلب".

وأضاف: "صدق القائل، قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، رحم الله الدكتور محمود العروسي، طبيب القلب، من فضلكم ادعوا له بالرحمة".

الطبيب جمال شعبان أمراض القلب مؤتمر طبي لأمراض القلب وفاة استشاري قلب

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