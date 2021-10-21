​​"دقي وعجوزة ووراق".. محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمحاور في 4 مناطق

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كتب- يوسف عفيفي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات الجارية بأحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق للوقوف على نسب التنفيذ وكفاءة الأعمال.

وبحسب بيان اليوم، شملت الجولة، تفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع مراد والنيل والأقصر وبشتيل وميدان المساحة وهي محاور مرورية تشهد أعمال تطوير شامل لتحسين الحالة العامة بها.

وكلف المحافظ خلال جولته بشارع مراد الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال للإنتهاء منها طبقآ للجداول الزمني المحدد لما للشارع من أهمية حيوية ومرورية في ربط الحركة بين أحياء مدينة الجيزة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية.

ووجه المحافظ، بمراعاة مناسيب ارتفاع أرصفة المشاة و البلدورات للتسهيل على المواطنين وكبار السن أثناء عبور الطريق.

وحرص المحافظ، خلال متابعة أعمال التطوير الجارية بميدان المساحة الوقوف علي مخطط التطوير الجاري تنفيذه حيث أستمع إلي بعض المقترحات من المواطنين مؤكداً علي ضرورة دراستها ووضعها في الاعتبار أثناء التنفيذ مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تنسيق عام للميدان لإستيعاب وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة بالإضافه إلي تدعيم المسطحات الخضراء بلاند سكيب وزراعات جمالية الي جانب توفير ساحات أنتظار لخدمة المواطنين.

وكلف المحافظ، بضرورة الاستعانة بمكتب استشاري في مجال الطرق والتخطيط المروري لدراسة إمكانية توسعة الدورانات الموجودة بالأماكن الجاري تطويرها ووضع الرؤية الهندسية الدقيقة لها لتحقيق السيولة المرورية.

وخلال تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع النيل وجه حي العجوزة بضرورة تطوير الأسوار الموجودة أسفل محور ٢٦ يوليو لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالشارع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق ورئيس هيئة النظافة والتجميل.