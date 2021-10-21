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الزراعة: فحص وعلاج أكثر من 191 ألف رأس ماشية منذ بداية 2021

04:07 م الخميس 21 أكتوبر 2021
الزراعة: فحص وعلاج أكثر من 191 ألف رأس ماشية منذ بداية 2021

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا مقدما من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم علاجه ضمن نشاط القوافل البيطرية العلاجية المجانية من بداية العام حتى تاريخه.

وأوضح التقرير أنه تم علاج 191 ألفا و856 رأسا من مختلف أنواع الحيوانات وتم تقديم المشورة والعلاج لعدد من الطيور وبلغ 122 ألفا و897 طائرا.

وقال القصير، في بيان، الخميس، إن الاهتمام بالقوافل البيطرية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأكد وزير الزراعة، أن القوافل البيطرية العلاجية هي نتاج تضافر جهود عدة جهات في الوزارة وتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المُربيين في القرى والنجوع الأكثر احتياجا.​

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