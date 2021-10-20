"التنسيقية": تعديل اختصاصات المركز الإعلامي وتوسيع مهام لجنة التنظيم

(مصراوي):

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها قررت تعديل اختصاصات المركز الإعلامي للتنسيقية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان للتنسيقية، تتركز اختصاصات المركز الإعلامي في عدد من المهام، وهي:

- إدارة الصفحات والمنصات الإلكترونية للتنسيقية علي السوشيال ميديا وقناة اليوتيوب، والبراند والهوية البصرية.

- عمل التصميمات والجرافات والحملات الدعائية والتنفيذ الفني للفاعليات والبث، وصياغة البيانات والأخبار وتغطية الفاعليات الخاصة بالتنسيقية.

كما تشمل اختصاصات المركز، متابعة صفحات النواب، وتقديم الدعم الفني والإعلامي، وإطلاق الدورات التدريبية الإعلامية والصحفية، فضلًا عن الحفاظ علي الهوية البصرية وإدارة الإعلام الخاص بالتنسيقية.

كما قررت التنسيقية توسيع اختصاصات لجنة التنظيم، على النحو التالي:

- تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات.

- تنظيم مختلف الفاعليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها.

- حصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.