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انخفاض الحرارة وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

08:30 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
انخفاض الحرارة وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

الأرصاد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن درجات الحرارة بدأت منذ أمس في التراجع بشكل ملحوظ، وتستمر على هذا المعدل حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت شاكر في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن حالة الطقس مستقرة على جميع الأنحاء، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض في الليل بشكل كبير، وتسجل على القاهرة 18 درجة وشمال الصعيد 15 درجة، مما يتسبب في نسمات من البرودة خاصة على المناطق المكشوفة والمدن الجديدة.

وتابعت:"توجد شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وعن فرص سقوط الأمطار، أكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أن السواحل الشمالية شهدت سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق، وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة سقوط أمطار

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