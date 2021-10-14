شبورة وانخفاض درجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، ومائل للحرارة علي السواحل الشرقية، وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد، على أن يكون لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي:



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