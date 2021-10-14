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حدث في 8 ساعات| قطع مياه الشرب عن 23 منطقة في القاهرة والجيزة وتفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

07:18 م الخميس 14 أكتوبر 2021
حدث في 8 ساعات| قطع مياه الشرب عن 23 منطقة في القاهرة والجيزة وتفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها تفاصيل اتصال هاتفي من بوريس جونسون للسيسي، والأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة، والحكومة تكذب شائعة جديدة بشأن الحضور والغياب، وخريطة بأماكن قطع مياه الشرب في القاهرة والجيزة الجمعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سد النهضة بوريس جونسون السيسي عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ الأمريكي شركة مياه الشرب الجيزة

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