محافظة القاهرة تكرّم أسر شهداء القوات المسلحة بندوة "رجال صنعوا النصر"

كتب- محمد نصار:

شهدت الندوة التثقيفية التي عقدتها محافظة القاهرة في إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة تحت عنوان "رجال صنعوا النصر"، تكريم اللواء أ.ح عماد أحمد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء أ .ح مصطفى عميرة مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء أ.ح عاصم عاشور قائد المنطقة المركزية العسكرية، تسلمه عنه اللواء أ.ح تامر زاهر رئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة، واللواء أ. ح حسام خضر مدير إدارة الشرطة العسكرية وتسلمه عنه اللواء أ.ح أشرف العشري مساعد مدير الشرطة العسكرية حيث أهداهم المحافظ درع المحافظة.

وأهدى اللواء أ.ح عماد أحمد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري درع قوات الدفاع الشعبي والعسكري لمحافظ القاهرة، كما أهداه اللواء أ .ح مصطفى عميرة مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب درع الجمعية.

كما تم تكريم المتحدثين بالندوة لواء أ.ح علي حفظي المستشار بأكاديمية ناصر العليا، ولواء أ.ح ناجى شهود المحلل الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العليا، ولواء أ.ح فؤاد فيود المستشار بأكاديمية ناصر العليا، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والشاعر الكبير جمال بخيت ، والإعلامية الدكتورة درية شرف الدين عضو مجلس النواب.

وفي نهاية الندوة كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات العسكرية عرفانًا وتقديرًا من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل بلدهم وتخليداً لذكراهم حيث تم تكريم أسرة كل من الشهيد بطل جندي/ أحمد نبيل أبو العينين، وأسرة الشهيد بطل جندي/ إسلام أحمد عبدالمنعم، وأسرة الشهيد بطل جندي/ الفريد عبدالله حنا، وأسرة الشهيد بطل جندي/ شعبان عبدالسلام البهناوي، وأسرة الشهيد بطل جندي/مينا مجدي عطية.

كما قام بتكريم بعض مصابي العمليات العسكرية وهم عميد/ أحمد منتصر، وعميد/ محمد عبدالمنعم حبيب، ومقدم/ أحمد محمد السيد، ومقدم/ بهاء الدين محمد فريد، والرائد/ محمد أحمد أبو هاشم، وعريف/ أبو بكر محمد، والجندي/ أحمد محمد عبدالجواد.

وقدم المحافظ، التحية لأسر الشهداء على ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن ومن أجل أن يعيش المصريون في أمان واستقرار، مشيرًا إلى أن تضحيتهم بأنفسهم كانت في سبيل عزة الوطن ونصرته وكرامته.