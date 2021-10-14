بعد ارتفاع الأسعار.. الزراعة تبحث طرح البيض والدواجن في المنافذ الحكومية

كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدواجن، طرح كميات كبيرة من البيض والدواجن في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة بأسعار مناسبة، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

وقال وزير الزراعة إن اتحاد الدواجن على استعداد أيضا لتلبية احتياجات كافة المنافذ الحكومية الأخرى، موضحا أن قطاع الدواجن من القطاعات الاستراتيجية الناجحة، والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض واللحوم البيضاء ويستوعب حوالي 4 ملايين فرصة عمل وأكثر من 100 مليار جنيه استثمارات.

وأضاف أن الدولة حريصة على توفير الدواجن والبيض بأسعار عادلة ومناسبة للمستهلك والمنتج مع استمرار نجاح صناعة الدواجن والحفاظ عليها.

حضر اللقاء الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والدكتور محمد صالح، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن.

​