بالفيديو.. الحكومة: إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 19 أكتوبر

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، مقطع فيديو حول جائرة مصر للتميز الحكومي.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز روح التنافس والتميز بين الموظفين من جهة وبين المؤسسات الحكومية من جهة أخرى.

كما تهدف جائزة مصر للتميز الحكومي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، على أن يتم إقامة حفل نتائج الجائزة في دورتها الثانية 2020 يوم 19 أكتوبر الجاري.