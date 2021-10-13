الجيزة: غلق وتشميع 30 محلا تجاريا وورشة غير ملتزمة بمواعيد الغلق المحددة في 6 مناطق

كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا وكذا الالتزام بالمواعيد الشتوية للفتح والغلق والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري.

وبحسب بيان اليوم، نفذت الأحياء والمراكز حملات متتالية على مدار الأسبوع للتأكد من الإلتزام بتطبيق كافة التدابير التي أعلنتها الدولة للحد من إنتشار الفيروس، وأيضاً مواعيد غلق المحال وكذا الإلتزام بإرتداء الكمامة، وأسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين وغلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.

ففي حي العمرانية تم تنفيذ الحملات بشوارع سلامة الراضي و النادي الرياضي والخلفاء الراشدين والجابرى وناصر الثورة وأسفرت عن غلق عدد من المحال الغير ملتزمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما قام مركز الواحات البحريه بغلق وتشميع عدد (٤) محال تجارية بمدينة الباويطي وقرية منديشة لمخالفتهم مواعيد الغلق وتم التأكد من الالتزام بمواعيد الغلق لباقي المحال العامة.

وفي مركز البدرشين، تم غلق المحلات بمدينة البدرشين وتحرير عدد 7 محاضر للمحلات والورش المخالفه لمواعيد الغلق.

كما قامت مدينة الحوامدية بغلق وتشميع ٤ محال عامه شملت محل مصوغات وعصارة عبد الرحمن بشارع سعد زغلول و صالون حلاقة ومقلة العدوي بشارع زكري إدريس.

كما ضبط مركز ومدينة العياط ٦ محال غير ملتزمة بمواعيد الغلق وتم أعمال التشميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة ومنشأة القناطر بتحرير 4 محاضر لمحال غير ملتزمة بالإغلاق.

وشهدت مراكز أوسيم والصف وأطفيح حملات مماثلة للتأكد من انتظام غلق المحال في المواعيد المحددة وجاري استكمال الحملات يومياً.