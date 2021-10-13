Masrawy logo white

أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الخميس بدرجات الحرارة

02:00 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الخميس بدرجات الحرارة

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون معتدل إلى لطيف على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا الخميس، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي:

245292622_10224885386657167_4962364914965720998_n

سقوط أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

الجيزة: غلق وتشميع 30 محلا تجاريا وورشة غير ملتزمة بمواعيد الغلق المحددة في 6 مناطق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا