أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الخميس بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون معتدل إلى لطيف على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا الخميس، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي: