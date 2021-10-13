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مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الملفات وآخر مستجدات كورونا

10:55 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الملفات وآخر مستجدات كورونا

مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، واخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في قطاعات الدولة المختلفة وموقف توفير اللقاحات للوقاية منه.

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا لقاحات كورونا

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