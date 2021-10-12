السيسي يكتب كلمة في سجل الشرف بقصر الرئاسة بالعاصمة بودابست

مصراوي

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كتابته كلمة في سجل الشرف بقصر الرئاسة بالعاصمة بودابست بحضور فخامة الرئيس المجري.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر في مقر القصر الرئاسي ببودابست، وذلك في إطار اليوم الثاني للزيارة الرسمية له للمجر.

وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أجرى مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة مع رئيس المجر، وأعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال المجري، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية في مصر.