"الري": نستخدم تطبيقات للأقمار الصناعية في مراقبة سطح الأرض

كتب- أحمد مسعد:

قال خبير في قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، الدكتور عمرو فوزي، إن الوزارة تستخدم تطبيقات للأقمار الصناعية الرادارية في مراقبة حركة سطح الأرض، يمكن من خلالها تقدير الإزاحة الرأسية للمنشآت، مثل السدود.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأشار فوزي إلى رصد الأقمار الصناعية منسوب المياه الجوفية بشكل كبير، ومن خلال التغير في مستواها يتم حساب التغير في هبوط المنشآت المقامة أعلى الأرض، ورصدها على مدار العام.

وقال: إننا "نستطيع من خلال الموجات الرادارية رصد الفوالق الأرضية، ومدى تأثيرها على سطح الأرض، ومتابعة التغيرات أولا بأول، وبالتالي يوفر ما يشبه نظام الإنذار المبكر، في حالة حدوث تحرك لمنشآت على سطح الأرض، أو السحب من المياه الجوفية".

وأضاف فوزي أن وزارة الري باستخدام صور الأقمار الصناعية، يمكنها رصد السحب من المياه الجوفية، وتقييم وضع المنشآت، وإذا ما كانت ستتعرض لهبوط.

ولفت إلى أنه تم إعداد دراسات عن أمان السد الإثيوبي، إلا أن الجانب الإثيوبي، لم يوفر هذه البيانات الخاصة بسلامة السد، مشيرا إلى أن الصور الرادارية لابد من مقارنتها ببيانات المحطات الأرضية التي يجب أن يوفرها الجانب الإثيوبي، حتى يمكن التأكد من صحة النتائج.

ونوه الخبير في قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري إلى وجود سدود تقترب أعمارها من 100 عام، وبالتالي ستوفر لنا هذه الصور صورة عامة عن حالة المنشأ، وإذا كان يتطلب صيانة.​