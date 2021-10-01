تصل إلى 20.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الخميس المقبل

(مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر حتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل الحرارة، على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأعلنت الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن الظواهر الجوية المحتمل حدوثها على البلاد، وهي:

- طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد.

- تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية، والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.

- تنشط حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد حتى الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر الجاري، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 20 مئوية، بينما تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية.

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل لـ30% تقريباً، السبت الموافق 2 أكتوبر، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، على فترات متقطعة نسب سقوط تصل لـ50% تقريباً، خلال يوم الأحد.