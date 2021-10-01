"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الوفيات في مصر.. واستقبال مليون و 612 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 741 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 37 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

الصحة: الوزارة بصدد إطلاق تطبيق لمعرفة موقف كل مواطن تلقي اللقاح

1.6 مليون جرعة فايزر تصل القاهرة من أمريكا لمكافحة كورونا

28 يومًا أو حجر صحي.. التعليم: 4 حالات لإغلاق المدارس بسبب كورونا

وزيرة الصحة: استقبال مليون و 612 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

​​​برلماني يطالب بتطبيق قرار التطعيم "الإجباري" بلقاح فيروس كورونا

رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المدارس وتلقيح الموظفين

الصحة تنشر أماكن تطعيم طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية)

تحذير من خطورة تلقي اللقاح أسفل الجلد.. وطبيب يوضح المكان الصحيح

لقاح كورونا: فشل أكثر من 70% من الدول الأفريقية في برنامج التطعيم

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

جنوب أفريقيا ترفع قيود كورونا بعد انتهاء موجة الإصابات الثالثة