اللجنة الإدارية والمالية للشيوخ تتفقد أعمال ترميم مقر المجلس

تفقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود اسماعيل عتمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، الثلاثاء، المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التي تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.

وكانت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ عقدت أمس الاثنين، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية وبحضور الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و المستشار محمود فوزي - أمين عام مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية.

واستعرضت اللجنة إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ، وموقف الأصول التي آلت لمجلس الشيوخ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في الموعد المقرر.