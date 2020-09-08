​"ارتفاع الرطوبة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، وارتفاع بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، لطيف ليلًا على الواحل الشمالية، شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، معتدل ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية أحيانًا، وأمطار متوسطة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، ونشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما تبلغ نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 85%، والسواحل الشمالية 90%، وشمال الصعيد 60%، وجنوب الصعيد 30%.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 34 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 21

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 22

رفح 32 22

راس سدر 34 26

نخل 36 21

نويبع 39 30

طابا 36 26

كاترين 36 23

الطور 36 27

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 41 29

قنا 44 29

الأقصر 45 30

أسوان 45 31

إدفو 45 30

أبو سمبل 44 31

الوادي الجديد 42 29

شلاتين 41 29

أبو رماد 40 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 37 30