البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة في دير الأنبا بيشوي

البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة في دير الأ

(مصراوي):

استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الاثنين، الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

كما استقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري.