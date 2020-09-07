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البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة في دير الأنبا بيشوي

08:50 م الإثنين 07 سبتمبر 2020
البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة في دير الأنبا بيشوي

البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة في دير الأ

(مصراوي):

استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الاثنين، الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

كما استقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري.

البابا تواضروس الثاني دير الأنبا بيشوي

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