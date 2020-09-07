11 ألف إزالة.. محافظ دمياط: 38 مشروعا في موازنة العام الحالي

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وصولاً للانتهاء منها وفقاَ للتوقيتات الزمنية المحددة لها، سعياً لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات التي يتم تنفيذها فى العديد من القطاعات الحيوية التي تمس حياتهم.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الخاص بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا التي تم الانتهاء منها، هذا إلى جانب ما يتعلق بموقف التصالح في مخالفات البناء، وكذا التعامل مع حالات التعدى على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 وصل قيمته إلى 297.855 مليون جنيه، وتشمل موازنة عامة بقيمة 288.267 مليون جنيه، وموازنة ذاتية بقيمة 9.588 مليون جنيه، لافتة إلى أن هذه الخطة تتضمن 49 مشروعاً من أجل العمل على رصف الطرق، وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء، إلى جانب الإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، منوّهة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2020 تتضمن 38 مشروعاً بإجمالي 389.450 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات قطاع مياه الشرب أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك 7 مشروعات في هذا القطاع جار تنفيذها، تتضمن 5 مشروعات iwsp لشركة المياه والصرف الصحي، ومشروعين للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة قدرها 585,150 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد خطوط المياه، هذا إلى جانب 19 مشروعاً بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة 1.854 مليار جنيه، بحيث ستصل نسبة التغطية إلى 85 %، من إجمالي المحافظة بعد انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالى الحالي.

وحول مشروعات الإسكان بالمحافظة، أوضحت عوض أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات، تضم 83 عمارة سكنية، بتكلفة 524 مليون جنيه، مضيفة أنه يتم تنفيذ 18 مشروعاً فى مجال الشباب والرياضة، بتكلفة 311 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع لتطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليون جنيه أيضاً، وأخيراً تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة، وعددها 7 مناطق بتكلفة قدرها 175 مليون جنيه.

وتطرقت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إلى المشروعات التي تم الانتهاء منها، ومقرر افتتاحها قريباً، مشيرة إلى أنها تتضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي شملت إنشاء 12 عمارة سكنية باجمالى 250 وحدة سكنية، بتكلفة تصل إلى 96 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، وكذا مشروع إنشاء السوق الحضارى بمدينة رأس البر، الذي يضم 192 باكية، ومبنى إدارى، ومرافق، ودورات مياه، بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، كما تتضمن المشروعات المقرر افتتاحها أيضاً، مشروع إنشاء مبنى للعيادات الخارجية والغسيل الكلوى بمستشفى دمياط العام، بتكلفة 105 ملايين جنيه، إلى جانب مشروع إنشاء بنك الدم الإقليمي، بتكلفة تصل إلى 28 مليون جنيه، وكذا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي برأس البر، بتكلفة 340 مليون جنيه، تتضمن رفع طاقة المحطة من 50 ألف م3/يوم إلى 75 ألف م3/ يوم.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصلت إلى 34.272 طلب، منها 28.677 طلب سددت جدية التصالح، بنسبة تصل إلى نحو 83.5 % من إجمالي الطلبات المقدمة، فيما بلغت الإزالات التي تمت لحالات التعدي على أراضي أملاك دولة سواء مبانى أو أراضي زراعية 11.121 إزالة، من إجمالي 16.703 حالة تعد تم رصدها خلال الفترة من مايو 2017 حتى أغسطس 2020، منوهة إلى الموقف الخاص بتقنين أراضي الدولة الموجودة بالمحافظة. ​