حدث في 8 ساعات| مساعدات مصرية عاجلة للسودان.. وارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها إعلان مصر إرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بالسودان، واجتماع الرئيس بوزير الزراعة ورئيس الوزراء، وإعلان زيادة التمويل الممنوح لمشروع إحياء البتلو بقيمة 2 مليار جنيه، وتعليق وزارة الهجرة على واقعة الاعتداء على مصري بالكويت، والإسكان تبدأ الحجز الإلكتروني لـ2271 شقة بـ3 مشروعات.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي
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