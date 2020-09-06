أمطار رعدية في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم (الأحد) ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى متوسطة بشمال وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37

شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36

طنطا الصغرى 25 والعظمى 35

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30

بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31

مطروح الصغرى 25 والعظمى 30

السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

سيوة الصغرى 23 والعظمى 36

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 38

الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 38

السويس الصغرى 25 والعظمى 37

العريش الصغرى 23 والعظمى 34

رفح الصغرى 22 والعظمى 33

رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 36

نخل الصغرى 22 والعظمى 39

نويبع الصغرى 30 والعظمى 40

طابا الصغرى 25 والعظمى 38

كاترين الصغرى 20 والعظمى 35

الطور الصغرى 28 والعظمى 38

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38

الفيوم الصغرى 25 والعظمى 39

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 39

المنيا الصغرى 25 والعظمى 40

أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42

قنا الصغرى 27 والعظمى 43

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 45

أسوان الصغرى 29 والعظمى 45

أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 42

الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 46

شلاتين الصغرى 26 والعظمى 40

ابو رماد الصغرى 26 والعظمى 39

حلايب الصغرى 27 والعظمى 36

رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35