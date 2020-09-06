كورونا في 24 ساعة| نصائح "الصحة العالمية" للطلاب وانخفاض الإصابات وتكلفة اللقاح



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات.

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