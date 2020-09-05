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زاهي حواس: استضافة قرعة كأس العالم لكرة اليد في الأهرام ترويجًا مهمًا للسياحة المصرية

08:22 م السبت 05 سبتمبر 2020
زاهي حواس: استضافة قرعة كأس العالم لكرة اليد في الأهرام ترويجًا مهمًا للسياحة المصرية

الدكتور زاهي حواس

(مصراوي):

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، إن استضافة قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرام حدث عظيم لمصر ومهم للترويج للسياحة المصرية.

وأضاف "حواس" في بيان له اليوم السبت: "هذا الحدث أكبر دعاية رياضية وسياحية لمصر، وهذه رسالة للعالم أجمع من أمام الأهرامات الخالدة بأن مصر آمنة وجميع مناطق الآثار مؤمنة على أعلى مستوى".

وأشار حواس، إلى أن الحركة السياحية ستعود بقوة للمقصد المصري خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى وجود حجوزات سياحية كثيرة ستأتي أكتوبر المقبل.

وتعد بطولة العالم في نسختها رقم "27" التي تنظمها مصر منفردة هي الأقوى، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة في النسخة الحالية من 24 دولة إلى 32 دولة منهم 17 دولة من أوروبا القارة الأقوى في عالم اللعبة، حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ انطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضي.

زاهي حواس كأس العالم لكرة اليد الأهرام السياحة المصرية

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