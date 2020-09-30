نقيب المهندسين: الدولة تشجع التعليم التكنولوجي لسد الفجوة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن التعليم الهندسي رسالة وعلم بدأت مع قدماء المصريين، مشيرا إلى أننا الآن في القرن الواحد والعشرين نناقش الجوانب العملية والعلمية التي نسعى بها لتطوير المهنة من خلال تطوير المنظومة التعليمية للعلوم الهندسية وتطبيق أحدث التقنيات.

جاء هذا خلال مشاركة نقيب المهندسين بافتتاح وقائع المؤتمر الهندسي الدولي الأول لكلية الهندسة بجامعة أسيوط والمنعقد تحت شعار "التعليم الهندسي الحاضر والمستقبل٢٠٢٠" برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب ضاحي خلال كلمته التي ألقاها من خلال الفيديو كونفرانس في ظل وجود كوكبة من رجال التعليم الهندسي على رأسهم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة بالجامعة، والدكتور أحمد عبدالحافظ أمين عام المؤتمر.

وأشار ضاحي، إلى أن المؤتمر فرصة كبيرة لبحث التحديات التي تواجه التعليم الهندسي، متوقعا أن يصدر عنه توصيات مهمة وفعالة تكون أساسا لما هو قادم لتصحيح للمسار.

وقال ضاحي: يعقد هذا المؤتمر في الوقت الذي حققت فيه مصر نهضة غير مسبوقة وطفرة كبرى على مدار الست سنوات الحالية من خلال ما تم من إنجازات في مجالات التنمية الاقتصادية والمجتمعية حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 3.5% وانخفضت معدلات التضخم إلى 5.7% وتم تحقيق استقرار اقتصادي واضح نابع من الاستقرار السياسي.

وأوضح موجها تحياته وتقديره لجامعة أسيوط: انعقاد هذا المؤتمر لمناقشة تطوير منظومة التعليم الهندسي بجامعتكم العريقة اليوم يعتبر سبقا مهما لما يواجه التعليم الهندسي في مصر من تحديات كبيرة وخاصة مع وجود فائض في أعداد الخريجين عن حاجة سوق العمل، بالإضافة إلى تباين مستوى الخريجين عاما بعد عام نتيجة كثرة ما أنشئ من معاهد وكليات هندسية بالجامعات الخاصة في الفترات السابقة حيث بلغ عدد كليات الهندسة المقيدة بالنقابة بالجامعات الحكومية 56 كلية وعدد كليات الهندسة بالجامعات الخاصة 19 كلية وعدد المعاهد الهندسية العليا 39، و5 أكاديميات.

وتابع: أصبح هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي خاصة أن الدولة خلال هذه المرحلة تشجع التعليم التكنولوجي والذي سيساعد على سد الفجوة الحالية لافتا إلى أنه في هذا الصدد تجري النقابة حاليا دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل من المهندسين بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.