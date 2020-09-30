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غدا.. مصر للطيران تسير 47 رحلة دولية تقل 5400 راكب

04:51 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
غدا.. مصر للطيران تسير 47 رحلة دولية تقل 5400 راكب

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، رحلاتها إلى 47 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5400 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، الشارقة، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، موسكو، لاجوس، أكرا، ندجامينا، الجزائر، بغداد)، و٤ رحلات جوية إلى (جدة) ، و٣ رحلات جوية إلى كل من (دبي، الرياض)، ورحلتين جويتين إلى كل من (الدمام، أبوظبي، بيروت)، بالاضافة إلى ٩ رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات إلى (شرم الشيخ)، ورحلتين جويتين إلى كل من (الإسكندرية، الغردقة)، ورحلة جوية إلى كل من (أسوان، الأقصر)، و٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥٤٠٠ راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مصر للطيران رحلات جوية عودة حركة الطيران

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