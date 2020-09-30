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الحكومة: تخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات

01:42 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الحكومة: تخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحى، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحى الشتوى، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 أبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

ووافق على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021؛ وذلك فى ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها، مثل الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات، وسيتم تطبيق هذه القرارات على شركات الطيران الخاصة.

تخفيض رسوم الهبوط الخدمات الأرضية بالمطارات مجلس الوزراء

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