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ضبط 5500 قطعة مستلزمات جراحية مع راكب بمطار برج العرب

01:15 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
ضبط 5500 قطعة مستلزمات جراحية مع راكب بمطار برج العرب

مطار برج العرب الدولي

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها للمستشفيات ومراكز العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية في راكب مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة، وبالعرض على وليد الشيخ مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة ضمت حسن خفاجي مدير الحركة وجمال الطحان مأمور الحركة وسارى عبد الحليم، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 5500 قطعة من الأجهزة والأدوات والشرائح الطبيه الخاصة بالجراحه مخبأة داخل حقائب الراكب.

قرر مصطفى العربي مدير عام الموانيء الجوية ااتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

مطار برج العرب مستلزمات جراحية المستلزمات الطبية

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