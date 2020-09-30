ضبط 5500 قطعة مستلزمات جراحية مع راكب بمطار برج العرب
كتب - محمد عبيد:
ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها للمستشفيات ومراكز العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية في راكب مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة، وبالعرض على وليد الشيخ مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة ضمت حسن خفاجي مدير الحركة وجمال الطحان مأمور الحركة وسارى عبد الحليم، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 5500 قطعة من الأجهزة والأدوات والشرائح الطبيه الخاصة بالجراحه مخبأة داخل حقائب الراكب.
قرر مصطفى العربي مدير عام الموانيء الجوية ااتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
الخبر التالى:الحكومة توافق على تعديل اتفاقية إنشاء جامعة الملك سلمان
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102955
عدد المصابين
-
95586
عدد المتعافين
-
5901
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
33495040
عدد المصابين
-
24804011
عدد المتعافين
-
1005096
عدد الوفيات
إعلان