برلماني: ثقتنا في السيسي بلا حدود.. والشعب لن يسمح بإسقاط الدولة

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الشعب المصري يثق ثقة تامة وبلا حدود في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي جميع سياساته الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن المصريين يستحقون إشادة الرئيس بوعيهم وإنه يشكر كل المصريين ويراهن عليهم في الحفاظ على الدولة المصرية.

واعتبر "زين الدين"، في بيان اليوم الاثنين، الشكر والإشادة والرهان من الرئيس للسيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى منها مشروع مسطرد لتكرير البترول بمثابة رسائل حاسمة لقوى الشر والضلال والارهاب بأن المصريين حريصون كل الحرص على استقرار الدولة المصرية.

وتابع: أكبر دليل على ذلك رفضهم وبشكل قاطع لجميع الدعاوى الشيطانية والخبيثة الصادرة من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة للتظاهر.

وأضاف النائب، أن المصريين اختاروا طريق التمسك بالأمن والاستقرار والاستمرار في معركة البناء والتنمية والمشروعات القومية الكبرى معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن محاولات تزييف الوعي تهدف إلى إحباط جهود التنمية والبناء مؤكدًا أن الرئيس لايقول إلا الصدق والحقيقة فليس هناك أي هدف أمام جماعة الإخوان الإرهابية سوى تدمير الدولة المصرية وإسقاطها.

​