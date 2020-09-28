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نقيب المحامين يمهل حاملي كارنيه 2017 فرصة للسداد حتى 31 ديسمبر

04:59 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
نقيب المحامين يمهل حاملي كارنيه 2017 فرصة للسداد حتى 31 ديسمبر

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب- مصراوي:

أمهل رجائي عطية نقيب المحامين، حاملي كارنيه 2017، فرصة للسداد واستخراج الكارنيه حتى 31/12/2020.

وقال نقيب المحامين في نص قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، والمحامين حاملي كارنيه 2017 والذي كان من المقرر زوالهم في 30/9/2020، فقد تقرر منحهم فرصة للسداد واستخراج الكارنيه حتى 31/12/2020.

وفي وقت سابق، أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانا اليوم الإثنين، قال فيه: "في خروج غير مسبوق على كل قواعد المشروعية، قام بعض أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بعد أن تبادلوا الاتهامات بالفساد والاستيلاء على أموال النقابة - قاموا بتجاوز القانون وكافة القواعد النقابية، وقاموا بالاستيلاء على الأختام الخاصة بالنقابة العامة، والتي تم الإبلاغ بإلغائها واصطناع نظام محاسبي مشابه للمتبع بالنقابة واستخدامه في التصديق على العقود خارج النظام المحاسبي للنقابة العامة؛ ودون أي رقابة من أي جهة".

رجائي عطية نقيب المحامين

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