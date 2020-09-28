التقديم إلكترونيًا.. "السلع التموينية" تعلن عن وظائف جديدة بنظام التعاقد

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، عن حاجتها لشغل وظائف بنظام التعاقد، حيث حددث الهيئة أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات التي سيتم تقديمها باليد أو الفاكس أو الإيميل وتم الاتفاق مع بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية لتلقي طلبات الراغبين في الوظيفه عبر رابط البوابة إلكترونيًا.

وشملت الوظائف مفتش إداري ومفتش مالي، أخصائي حاسب آلي تخصص برمجة، مهندس حاسب آلي، أخصائي بحوث وخدمات الاستيراد، أخصائي استيراد وتسويق محلي، مراجع حسابات، محاسب، سائق، أخصائي أمن، أخصائي مشتريات.

واشترطت الهيئة في المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية، إجادة الحاسب الآلي، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل، ألا يزيد السن عن 30 عامًا.