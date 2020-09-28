حدث ليلاً| حصيلة كورونا تواصل الانخفاض ووقف قرار ترامب بحظر "تيك توك"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الحصيلة تواصل الانخفاض".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة.

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عمرو أديب: "من حقك تعترض ولكن متدمرش بلدك"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الـ6 سنوات التي حكم فيها الرئيس السيسي غير كافية لحل مشكلات 40 سنة ماضية.

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حماية المستهلك: لا يحق للمدارس الخاصة زيادة المصروفات عن 7%

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نسبة استجابة المدارس الخاصة والدولية في رد فارق مصروفات العام الدراسي الماضي الـ25% لأولياء الأمور وصلت إلى 70% حتى الاَن، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من الجامعات الخاصة استجابت هي الأخرى في رد نسبة الـ25% من المصروفات للطلاب.

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"إندبندنت": وفيات كورونا تكسر حاجز المليون

أودت جائحة الفيروس التاجي المستجد "كورونا" حتى الآن بحياة مليون شخص و350 حول العالم وفق أحدث حصيلة رسمية للوفيات حسب موقع وورلد ميتر الذي يحسب إجمالي الوفيات والإصابات من المصادر بما في ذلك الحكومات.

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السودان: انخفاض ملحوظ في مناسيب النيل في معظم القطاعات

أكدت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس.

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"العربية للسياحة": دعم الدول العربية بـ190 مليار دولار لمواجهة كورونا

انعقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة في دورته الثالثة عبر تقنية zoom، برئاسة زايد بن راشد الزياني، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة, بحضور أعضاء المجلس التنفيذي.

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وفيات كورونا عربياً تقترب من 30 ألفاً.. و67% من الضحايا في 3 دول

سجّلت الدول العربية 13 ألفاً و694 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19"، ليوم 27 سبتمبر الجاري، ارتفعت معها حصيلة الإصابات إلى مليون و618 ألفاً و682 حالة، فيما حصد الوباء أرواح 220 حالة جديدة، بلغ معها إجمالي الوفيّات 29 ألفاً و122 حالة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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ترامب يؤكد أنه يدفع الضرائب وأن ما نشر بشأن ملفه الضريبي في بعض الصحف مزيف

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يدفع الضرائب بشكل منتظم وما نشرته بعض الصحف منها نيويورك تايمز عن تهربه من الضرائب لسنوات "مزيف وغير صحيح".

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قاض أمريكي يوقف قرار ترامب بشأن حظر "تيك توك"

أوقف قاضٍ فيدرالي الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على تنزيلات تطبيق مشاركة الفيديو TikTok ، قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ في وقت متأخر من ليلة الأحد.

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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات والعالم يدعو للتهدئة

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الأحد (27 سبتمبر 2020) الاتهامات بالتسبب بمواجهات دامية وقعت بين الجانبين على خلفية نزاع حول إقليم ناغورني قره باغ، أوقعت 23 قتيلا، في تطوّر يهدد باستدراج روسيا وتركيا إلى ساحة الصراع.

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كندا تخصص 440 مليون دولار لمبادرة دولية للقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أن الحكومة الفيدرالية ستتعهد بتقديم 440 مليون دولار لدعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي سيشهد تأمين كندا الحصول على الملايين من جرعات اللقاح لنفسها، بالإضافة إلى جرعات متساوية للدول النامية.

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مستشار للحكومة البريطانية يحذر من موجة ثالثة من فيروس كورونا

حذر المستشار العلمي للحكومة البريطانية مارك وولهاوس من أن البلاد قد تواجه موجة ثالثة من فيروس كورونا وقيود الإغلاق لن تحل المشكلة.

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