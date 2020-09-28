كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات وخدعة يستخدمها الفيروس وعلامة تهدد ربع المصابين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يتابع ملف جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل مستمر.

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